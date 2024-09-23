Али Абдель-Азиз: «Анкалаев подписал новую сделку с UFC. Он доволен новыми условиями»
Менеджер Анкалаева заявил, что боец подписал новый контракт с UFC.
«У Магомеда новая сделка, которой он очень доволен. Он заслуживает титульный бой.
Я считаю, что Анкалаев – лучший в полутяжелой категории. Я знаю это, как и Дана Уайт», – сообщил менеджер Али Абдель-Азиз.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
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