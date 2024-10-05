Магомед Анкалаев: «Перейра победит с помощью магии Вуду. Потом мне придется выбить из него демона»
Магомед Анкалаев сделал прогноз на поединок Перейра – Раунтри.
«Мой прогноз на главное событие UFC 307 – Алекс Перейра победит нокаутом с помощью магии Вуду. После этого мне придется сделать свою работу и выбить из него этого демона. Он больше никогда не вернется», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, Перейра подерется с Халилом Раунтри в ночь на 6 октября в главном событии UFC 307.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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