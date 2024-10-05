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Магомед Анкалаев: «Перейра победит с помощью магии Вуду. Потом мне придется выбить из него демона»

Магомед Анкалаев сделал прогноз на поединок Перейра – Раунтри.

«Мой прогноз на главное событие UFC 307 – Алекс Перейра победит нокаутом с помощью магии Вуду. После этого мне придется сделать свою работу и выбить из него этого демона. Он больше никогда не вернется», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.

Напомним, Перейра подерется с Халилом Раунтри в ночь на 6 октября в главном событии UFC 307.

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UFC 307: Перейра против Раунтри, Пеннингтон подерется с Пеньей

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
logoUFC
logoMMA
logoМагомед Анкалаев
logoАлекс Перейра
logoUFC 307
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