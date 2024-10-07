Сэндхаген хочет бой с О’Мэлли: «Мы могли бы подраться в марте или апреле. Это единственный бой в дивизионе, который можно назвать захватывающим»
Кори Сэндхаген хочет весной подраться с Шоном О’Мэлли.
«Я сказал UFC, что хочу вернуться в декабре. Не хотел бы ждать до июля. Хочу оставаться активным. Не знаю, почему О’Мэлли хочет такой долгий перерыв. Такое бывает, когда проигрываешь в первый раз.
Знаете, мы могли бы подраться в марте или апреле. Это единственный бой в дивизионе, который можно назвать захватывающим», – сказал боец UFC Кори Сэндхаген.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Schmo
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