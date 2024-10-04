Фото
2

О’Мэлли сделал операцию после проигрыша Мерабу: «Время для хирургии»

Шон О’Мэлли сделал операцию на ноге.

«Время для операции», − подписал фото боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли.

Мераб предложил О’Мэлли немедленный реванш: «Слышал, Шон считает себя победителем. Давай устроим бой 17 ноября»

О’Мэлли ляжет на операцию на бедре: «Я порвал вертлужную губу»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Шона О&#8217;Мэлли
легчайший вес
logoUFC
logoMMA
logoШон О'Мэлли
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
О’Мэлли − о предложении Хейни: «Давай подеремся ради прикола. Ты отстой»
224 сентября, 16:43
О’Мэлли вызвал Хейни на бой по правилам ММА: «Ставлю миллион долларов, что выиграю у него»
424 сентября, 14:43
О’Мэлли дал совет Мерабу: «Если в UFC хотят, чтобы ты дрался с Умаром, то бейся с ним»
1824 сентября, 08:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Уланбеков пригрозил Топурии за слова о Махачеве: «Ищи стоматолога, при встрече твой зубной ряд тронется»
5сегодня, 13:56
Усман ответил Топурии: «Надеюсь, ты сохранишь эту энергию при встрече»
4сегодня, 12:40
Топурия ответил Усману Нурмагомедову: «Как твои дела с допингом? Ты все еще на стероидах?»
1сегодня, 12:13
Жанибек Алимханулы нокаутировал Андрея Михайловича и защитил титулы IBF и WBO в среднем весе
6сегодня, 11:59
Альдо − о возобновлении карьеры: «Больше не буду боксировать, моя цель − стать чемпионом UFC»
1сегодня, 10:48
Адесанья хочет реванш со Стриклендом: «Знаю, что могу с ним справиться»
1сегодня, 09:52
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2024
88сегодня, 09:09
Долидзе − о бое с Холландом: «Я грэпплер, но пока никого не сабмитил в UFC»
1сегодня, 08:59
Анкалаев − об оценке Перейры: «Я у этого парня в голове»
8сегодня, 08:45
Перейра оценил уровень бойцов UFC: Аспиналл и Джонс − 9/10, Анкалаев − пять
6сегодня, 07:53
Ко всем новостям
Последние новости
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
227 сентября, 17:13Кино
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
19 сентября, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото