О’Мэлли сделал операцию после проигрыша Мерабу: «Время для хирургии»
Шон О’Мэлли сделал операцию на ноге.
«Время для операции», − подписал фото боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли.
Мераб предложил О’Мэлли немедленный реванш: «Слышал, Шон считает себя победителем. Давай устроим бой 17 ноября»
О’Мэлли ляжет на операцию на бедре: «Я порвал вертлужную губу»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Шона О’Мэлли
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