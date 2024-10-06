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Шон О’Мэлли: «Хочу вернуться не позднее июня. Возможно, даже в марте»

Шон О’Мэлли заявил, что хочет весной вернуться в октагон.

«Я хочу вернуться как можно скорее... Надеюсь подраться в апреле или мае, но не позже июня. Думаю, смогу вернуться раньше. В марте, возможно, но это было бы безумием», – заявил экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.

Мераб Двалишвили: «Я не избегаю Умара – подерусь с ним после реванша с О’Мэлли»

Мераб предложил О’Мэлли немедленный реванш: «Слышал, Шон считает себя победителем. Давай устроим бой 17 ноября»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
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