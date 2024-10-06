Шон О’Мэлли: «Хочу вернуться не позднее июня. Возможно, даже в марте»
Шон О’Мэлли заявил, что хочет весной вернуться в октагон.
«Я хочу вернуться как можно скорее... Надеюсь подраться в апреле или мае, но не позже июня. Думаю, смогу вернуться раньше. В марте, возможно, но это было бы безумием», – заявил экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.
Мераб Двалишвили: «Я не избегаю Умара – подерусь с ним после реванша с О’Мэлли»
Мераб предложил О’Мэлли немедленный реванш: «Слышал, Шон считает себя победителем. Давай устроим бой 17 ноября»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости