Уайт показал лицо Раунтри после боя с Перейрой: «Совершенно ####### жеребец»

Дана Уайт восхищен стойкостью Халила Раунтри.

«Совершенно ####### [чокнутый] жеребец», – подписал в соцсетях президент UFC Дана Уайт фото лица Халила Раунтри после поединка с Алексом Перейрой.

Напомним, Перейра нокаутировал Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.

Уайт пришел на пресс-конференцию с кровью на руке: «Это кровь Раунтри. Не моя»

Перейра забил Раунтри у клетки