Уайт показал лицо Раунтри после боя с Перейрой: «Совершенно ####### жеребец»
Дана Уайт восхищен стойкостью Халила Раунтри.
«Совершенно ####### [чокнутый] жеребец», – подписал в соцсетях президент UFC Дана Уайт фото лица Халила Раунтри после поединка с Алексом Перейрой.
Напомним, Перейра нокаутировал Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.
Уайт пришел на пресс-конференцию с кровью на руке: «Это кровь Раунтри. Не моя»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Даны Уайта
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