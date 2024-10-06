Перейра – после победы над Раунтри: «Во втором раунде я понял, что Халил уже не такой прыткий. Планирую защищать пояс и дальше»

Алекс Перейра прокомментировал победу над Халилом Раунтри.

«Я знал, что этот поединок будет очень тяжелым. Халил Раунтри – крутой и опытный боец.

Нокаут? Таков был план. Я понял во втором раунде, что он уже не такой прыткий.

Что дальше? Зависит от многих факторов. Например, от планов Дрикуса дю Плесси . Я отлично себя чувствую в полутяжах и планирую защищать титул в этом дивизионе», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра .

Напомним, Перейра нокаутировал Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.

Перейра нокаутировал Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса

Новый нокаут от Перейры в UFC – лицо соперника залила кровь. Третья защита пояса за год!