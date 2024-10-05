Халил Раунтри: «Намерен заработать себе имя в поединке с Перейрой. Сейчас люди не видят во мне достойного конкурента Алексу»

Халил Раунтри считает, что его не воспринимают серьезным соперником Алексу Перейре.

«Многие люди смотрят на мой поединок с Перейрой , как на проходной бой для Алекса. То, что вы не видите во мне достойного конкурента, это неуважение.

Я планирую пойти туда и доказать, что это не так. Намерен заработать себе имя, как минимум», – заявил боец UFC Халил Раунтри .

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