Халил Раунтри: «Намерен заработать себе имя в поединке с Перейрой. Сейчас люди не видят во мне достойного конкурента Алексу»
Халил Раунтри считает, что его не воспринимают серьезным соперником Алексу Перейре.
«Многие люди смотрят на мой поединок с Перейрой, как на проходной бой для Алекса. То, что вы не видите во мне достойного конкурента, это неуважение.
Я планирую пойти туда и доказать, что это не так. Намерен заработать себе имя, как минимум», – заявил боец UFC Халил Раунтри.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Daniel Cormier
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