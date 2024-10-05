Гуськов – о поединке Перейра – Раунтри: «Все решится за три раунда, потому что они нокаутеры. Алекс бьет так, будто тебя сбивает поезд»

Богдан Гуськов сделал прогноз на поединок Перейра – Раунтри.

«Думаю, что за первые три раунда все решится, так как оба нокаутеры. Причем Раунтри – это прущий вперед рубака, который всегда хочет показать свою силу. Но вряд ли ему будет легко долгое время перемещаться, потому что он довольно крупный боец.

С одной стороны, это хорошо, когда ты можешь просто задавить соперника. С другой, Перейра как раз очень любит встречать, и ему неважно, какого уровня боец на него идет: танк это или не танк по стилю. Получается ситуация, где один боец любит идти вперед, а другой умеет встречать.

Для меня всегда контрпанчеры – фавориты. Потому что те, кто летят, сломя голову, чаще всего забывают о защите. В нашем случае Перейра – тот человек, кто встречает грамотно и делает это так, что люди даже не могут понять, как это происходит.

Думаю, Перейра уронит Раунтри и достаточно быстро, но и Халила я не списывал бы со счетов. У него есть хороший шанс и удар. Когда он им попадает, это имеет эффект. Мы видели, как он едва не разнес голову Энтони Смита , так что в этом поединке он будет иметь свои шансы.

Как бы действовал я? Поставил бы на движение и перемещение по клетке. И работал бы все-таки не застаиваясь перед ним, потому что Перейра бьет так, будто тебя поезд сбивает. Перед ним стоять точно не нужно», – сказал боец UFC Богдан Гуськов .

Напомним, Алекс Перейра подерется с Халилом Раунтри в ночь на 6 октября в главном событии UFC 307.

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