Умар Нурмагомедов: «Какой смысл называться «чемпионом», если ты слишком напуган, чтобы столкнуться со следующим в очереди?»

Умар Нурмагомедов намекнул на трусость Мераба Двалишвили.

«Какой смысл называться «чемпионом», если ты слишком напуган, чтобы столкнуться со следующим в очереди? Уклонение от боев показывает только одну вещь – страх. Настоящие чемпионы не убегают», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов .

Умар − о словах Мераба про бой в марте: «Ты знаешь, что тогда будет Рамадан, поэтому настаиваешь на этой дате»

Мераб – о защите титула против Умара: «Возможно, в феврале или марте»