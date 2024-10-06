Умар Нурмагомедов: «Какой смысл называться «чемпионом», если ты слишком напуган, чтобы столкнуться со следующим в очереди?»
Умар Нурмагомедов намекнул на трусость Мераба Двалишвили.
«Какой смысл называться «чемпионом», если ты слишком напуган, чтобы столкнуться со следующим в очереди? Уклонение от боев показывает только одну вещь – страх. Настоящие чемпионы не убегают», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.
Умар − о словах Мераба про бой в марте: «Ты знаешь, что тогда будет Рамадан, поэтому настаиваешь на этой дате»
Мераб – о защите титула против Умара: «Возможно, в феврале или марте»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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