Сирил Ган: «Я знаю, что такое удар в глаз. Когда дрался с Дерриком Льюисом, он ткнул мне в глаз, и я видел двух Льюисов целый раунд»
Сирил Ган прокомментировал раунд против Тома Аспиналла.
«Думаю, я начал хорошо. Все знают его стратегию: он начинает очень агрессивно, чтобы застать соперника врасплох. Я защитился от тейкдауна, поймал его, из его носа пошла кровь. Это был отличный первый раунд. Поэтому я разочарован и расстроен из-за случившегося.
Я сделал это не специально. Я знаю, что такое удар в глаз. Когда я дрался с Дерриком Льюисом, он ткнул мне в глаз, и я видел двух Льюисов целый раунд», – сказал боец UFC Сирил Ган.
Ган и Том Аспиналл встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.
Ган извинился перед Аспиналлом за тычок в глаз: «Жаль, что так вышло. Но это спорт»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
