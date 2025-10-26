Сирил Ган: «Я знаю, что такое удар в глаз. Когда дрался с Дерриком Льюисом, он ткнул мне в глаз, и я видел двух Льюисов целый раунд»

Сирил Ган прокомментировал раунд против Тома Аспиналла.

«Думаю, я начал хорошо. Все знают его стратегию: он начинает очень агрессивно, чтобы застать соперника врасплох. Я защитился от тейкдауна, поймал его, из его носа пошла кровь. Это был отличный первый раунд. Поэтому я разочарован и расстроен из-за случившегося.

Я сделал это не специально. Я знаю, что такое удар в глаз. Когда я дрался с Дерриком Льюисом , он ткнул мне в глаз, и я видел двух Льюисов целый раунд», – сказал боец UFC Сирил Ган.

Ган и Том Аспиналл встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

