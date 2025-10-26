Хабиб – Умару: «Младший, мы только разгоняемся, еще есть над чем работать, просто продолжим пахать»
Хабиб Нурмагомедов написал про победу Умара в бою на UFC 321.
«Младший, мы только разгоняемся, нам еще есть над чем работать, просто продолжим пахать», – написал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Умар Нурмагомедов провел бой с Марио Баутистой в главном карде турнира UFC 321. Россиянин победил единогласным решением судей.
Умар Нурмагомедов: «Хотел бы драться за титул в феврале. Если нет, буду рад подраться с Фигейредо или Захаби»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
