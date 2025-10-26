Фабио Уордли: «Я надеюсь, что Усик – человек слова, и мы подеремся»
Фабио Уордли высказался о возможном бое с Александром Усиком.
«Я надеюсь, что Усик – человек слова, и мы получим бой.
Нельзя недооценивать, насколько он хорош и талантлив. Но я верю в себя», – сказал боксер Фабио Уордли.
Фабио Уордли победил Джозефа Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде. WBO ранее обязала Усика защитить пояс против победителя боя Паркер – Уордли.
Отец Тайсона Фьюри: «У людей, окружающих его, нет знаний, чтобы победить Усика. Тайсон слушает тупиц»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости