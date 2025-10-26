  • Спортс
5

Камил Гаджиев: «Такого слабого тяжелого дивизиона в UFC никогда не было. С кем тут драться Аспиналлу?»

Камил Гаджиев назвал нынешний тяжелый дивизион UFC худшим в истории.

«Как организатор боев, я бы предложил провести реванш между Аспиналлом и Ганом. Эти двое парней – самые достойные бойцы для титульного боя. Значит, они должны драться, раз первая попытка провести бой не удалась.

Такого слабого тяжелого дивизиона в UFC никогда не было. За всю историю такого не было. Бой Алмейды с Волковым – вообще ни о чем. Бразилец просто ничего не сделал, кроме одного прохода в ноги. Совершенно никакой боец, и это – один из лидеров рейтинга. С кем тут драться Аспиналлу? Волкова он уже победил, а Сергея Павловича деклассировал.

Подчеркну, что к Саше Волкову по бою у меня нет претензий. Алмейда испортил этот бой. Волков выиграл по делу, хотя судьи могли бы отдать победу Алмейде, не моргнув глазом», – сказал президент AMC Fight Night Камил Гаджиев.

Поединок между Волковым и Жаилтоном Алмейдой прошел в главном карде UFC 321. Волков победил раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Волков – о поединке с Алмейдой: «Бой нельзя назвать хорошим, но я победил. Заслужил титульный шанс»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Матч ТВ»
