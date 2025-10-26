Отец Тайсона Фьюри: «У людей, окружающих его, нет знаний, чтобы победить Усика. Тайсон слушает тупиц»

Отец Тайсона Фьюри Джон раскритиковал подготовку сына к боям с Усиком.

«Я не хочу, чтобы он возвращался. Он сделал достаточно. Я не хочу видеть своего сына таким, как Джо Паркер сегодня. Время его настигает, а Тайсон не в лучшей форме после боев против Уайлдера . Он полностью расправился с Уайлдером, но тот многое забрал у Тайсона.

Усик провел бои с Тайсоном в нужный момент, и он все равно не смог побить Тайсона. У него было сотрясение мозга. А он возвращается, и оба раза возникают споры по поводу результата боев против Усика. Но если он хочет снова драться с ним, это его дело.

У окружающих его людей нет ни ума, ни знаний, чтобы победить Усика – бойца ​​мирового класса. Усик в отличной форме, выкладывается на тренировках, у него отличная команда. Посмотрите, как моего сына лишили звания абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Я бросал гнилые яблоки в телевизор. Будь я там, многие из них получили бы в лицо. Во время боя он был такой же толстый, как я, и он бился за чемпионство против парня, которого хорошо знает.

Тайсон слушает тупиц. Он, безусловно, лучший супертяжеловес в мире, но он слушает не тех людей. Он должен слушать меня, но не делает этого», – сказал отец Тайсона Фьюри Джон.

Ранее Тайсон Фьюри заявил о желании провести трилогию с Александром Усиком , но позже сказал, что больше не будет драться. Фьюри дважды проиграл Усику решением судей.

