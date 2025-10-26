Усман Нурмагомедов: «Октябрь закончился на хорошей ноте. Впереди все самое интересное»

Усман Нурмагомедов написал пост после победы Умара на UFC 321.

«Октябрь закончился на хорошей ноте. Впереди все самое интересное. Большое спасибо тем, кто рядом и поддерживает нас», – написал боец PFL Усман Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов провел бой с Марио Баутистой в главном карде турнира UFC 321. Россиянин победил единогласным решением судей.

Усман ранее победил Пола Хьюза единогласным решением судей и защитил пояс PFL.

Усман Нурмагомедов может подраться в феврале-2026 с Альфи Дэвисом (Al Zullino)