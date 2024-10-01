Умар Нурмагомедов проведет схватку по грэпплингу в Абу-Даби 25 октября

В ОАЭ состоится схватка по грэпплингу с участием Умара Нурмагомедова.

25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир ADXC 6, в рамках которого пройдет схватка по грэпплингу между бойцом легчайшего веса UFC Умаром Нурмагомедовым и экс-бойцом Bellator Эдуардо Дантасом.

Нурмагомедов последний раз дрался по правилам ММА в августе-2024, когда победил Кори Сэндхагена. Дантас в последний раз дрался в 2023 году, проиграв Денису Лаврентьеву под эгидой RCC .

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