Умар Нурмагомедов проведет схватку по грэпплингу в Абу-Даби 25 октября
В ОАЭ состоится схватка по грэпплингу с участием Умара Нурмагомедова.
25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир ADXC 6, в рамках которого пройдет схватка по грэпплингу между бойцом легчайшего веса UFC Умаром Нурмагомедовым и экс-бойцом Bellator Эдуардо Дантасом.
Нурмагомедов последний раз дрался по правилам ММА в августе-2024, когда победил Кори Сэндхагена. Дантас в последний раз дрался в 2023 году, проиграв Денису Лаврентьеву под эгидой RCC.
Бой Умара и Мераба может состояться в начале 2025 года (ТАСС)
Умар ответил Двалишвили: «С доисторических времен никого не волнует уважение трусов»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ADXC
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