Хабиб – Дурову: «Спасибо, что приехал поддержать»
Хабиб Нурмагомедов поблагодарил за поддержку Павла Дурова.
Основатель Telegram Павел Дуров появился на турнире UFC 321 в Абу-Даби и встретился с Хабибом.
«Спасибо, что приехал поддержать», – написал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Умар Нурмагомедов провел бой с Марио Баутистой в главном карде UFC 321. Россиянин победил единогласным решением судей.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
