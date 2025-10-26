2

Хабиб – Дурову: «Спасибо, что приехал поддержать»

Хабиб Нурмагомедов поблагодарил за поддержку Павла Дурова.

Основатель Telegram Павел Дуров появился на турнире UFC 321 в Абу-Даби и встретился с Хабибом.

«Спасибо, что приехал поддержать», – написал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов провел бой с Марио Баутистой в главном карде UFC 321. Россиянин победил единогласным решением судей.

Фото дня: Павел Дуров и Хабиб – на UFC в Абу-Даби

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
logoПавел Дуров
logoХабиб Нурмагомедов
logoУмар Нурмагомедов
logoUFC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хабиб – Умару: «Младший, мы только разгоняемся, еще есть над чем работать, просто продолжим пахать»
сегодня, 13:41
Хабиб Нурмагомедов встретился с Павлом Дуровым на UFC 321
вчера, 19:08Фото
Баутиста – об Умаре: «Мы уже видели, что его можно остановить. Он не Хабиб»
вчера, 08:40
Главные новости
Дана Уайт встретился с Хасбиком на UFC 321
сегодня, 14:52Фото
Камил Гаджиев: «Такого слабого тяжелого дивизиона в UFC никогда не было. С кем тут драться Аспиналлу?»
сегодня, 14:01
Хабиб – Умару: «Младший, мы только разгоняемся, еще есть над чем работать, просто продолжим пахать»
сегодня, 13:41
Александр Волков: «Аспиналл – сильный боец, вряд ли он симулировал»
сегодня, 13:24
Усман Нурмагомедов: «Октябрь закончился на хорошей ноте. Впереди все самое интересное»
сегодня, 12:59
Сирил Ган: «Я знаю, что такое удар в глаз. Когда дрался с Дерриком Льюисом, он ткнул мне в глаз, и я видел двух Льюисов целый раунд»
сегодня, 11:02
Менеджер Анкалаева: «Магомед в одной победе от титульного боя. Было бы логично подраться с Прохазкой»
сегодня, 09:42
Умар Нурмагомедов: «Хотел бы драться за титул в феврале. Если нет, буду рад подраться с Фигейредо или Захаби»
сегодня, 09:28
Менеджер Ризван Магомедов: «В чем Умару помог брат или имя? Умар и Петр проиграли Мерабу. Но как они проиграли – это небо и земля»
сегодня, 08:57
Фрэнк Уоррен: «Бой Усик – Уордли может пройти в марте»
сегодня, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30