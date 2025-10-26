Хабиб – Дурову: «Спасибо, что приехал поддержать»

Хабиб Нурмагомедов поблагодарил за поддержку Павла Дурова.

Основатель Telegram Павел Дуров появился на турнире UFC 321 в Абу-Даби и встретился с Хабибом.

«Спасибо, что приехал поддержать», – написал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Умар Нурмагомедов провел бой с Марио Баутистой в главном карде UFC 321. Россиянин победил единогласным решением судей.

