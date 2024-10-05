Алекс Перейра: «Завтра Раунтри испытает давление. Я был здесь много раз, а он тут впервые»
Алекс Перейра считает, что Халила Раунтри ждет серьезное давление на UFC 307.
«Халил действительно опасный парень. Он приехал сюда, чтобы победить. Но разница в том, что я был здесь много раз, а он тут впервые. Завтра он испытает давление», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, Перейра подерется с Раунтри в ночь на 6 октября в главном событии UFC 307.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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