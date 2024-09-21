Фьюри − о проигрыше Усику: «Меня несправедливо лишили девственности»
Тайсон Фьюри назвал несправедливым проигрыш Александру Усику.
«Ему подарили это решение против «Цыганского короля». Что есть, то есть, дело сделано. Но меня несправедливо лишили девственности.
Наверное, было бы странно, если бы мне за это заплатили 50 фунтов, но мне навалили много денег, так что это не очень-то и важно.
Решение нельзя отменить, но у меня есть шанс поквитаться в декабре, и я это сделаю. Усик будет нокаутирова», − сказал боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри, проигравший Александру Усику раздельным решением судей в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Это было первое поражение в карьере англичанина. Реванш состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: iFL TV
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