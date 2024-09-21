  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Фьюри − о проигрыше Усику: «Меня несправедливо лишили девственности»

Тайсон Фьюри назвал несправедливым проигрыш Александру Усику.

«Ему подарили это решение против «Цыганского короля». Что есть, то есть, дело сделано. Но меня несправедливо лишили девственности.

Наверное, было бы странно, если бы мне за это заплатили 50 фунтов, но мне навалили много денег, так что это не очень-то и важно.

Решение нельзя отменить, но у меня есть шанс поквитаться в декабре, и я это сделаю. Усик будет нокаутирова», − сказал боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри, проигравший Александру Усику раздельным решением судей в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Это было первое поражение в карьере англичанина. Реванш состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Тайсон Фьюри приехал на бой Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: iFL TV
тяжелый вес
logoАлександр Усик
logoТайсон Фьюри
logoбокс
Усик – Фьюри
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Усик − о первом бое с Фьюри: «Я многое узнал о Тайсоне, чего не было видно по телевизору»
511 сентября, 16:54
Усик − о реванше с Фьюри: «Готовим для нашего друга конфеты, будем угощать его вкусными тортиками»
1311 сентября, 13:31
Фьюри призвал Усика вернуться в зал: «Готовься к нокауту, брат»
729 июня, 16:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
О’Мэлли заявил, что выиграл бой у Мераба: «Я забрал три раунда. Летом защищаю титул против Умара»
2сегодня, 17:47
Абубакар Нурмагомедов выложил фото с интервью: «Документалка о Махачеве скоро на «Нетфликсе»
сегодня, 16:58Фото
Тайсон Фьюри приехал на бой Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа
сегодня, 16:21Фото
Вечер бокса на «Уэмбли»: Дюбуа − Джошуа, Денни − Шираз и другие бои
5сегодня, 07:35
Оливейра хочет драться с Макгрегором после победы над Чендлером: «Заработаю с Конором кучу денег»
5сегодня, 14:24
Диллашоу хочет увидеть бой О’Мэлли и Сэндхагена: «Кори бы разобрал его»
2сегодня, 13:42
Чемпион ACA Гончаров − о Карпине: «У него есть характер победителя, из него бы вышел хороший боец»
2сегодня, 12:46
Али Абдель-Азиз: «В UFC очень стараются устроить Евлоеву правильный бой»
3сегодня, 11:32
Кормье считает, что Джонс и Миочич не станут драться с Аспиналлом в случае срыва их боя на UFC 309
4сегодня, 10:54
Тренер О’Мэлли: «Умар доставит серьезные проблемы Мерабу»
5сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
19 сентября, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры