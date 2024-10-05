Конор – о поединке Перейра – Раунтри: «Победить может любой, но я склоняюсь к Алексу. Хочу увидеть его бой с Джонсом»

Конор Макгрегор считает Алекса Перейра фаворитом поединка с Халилом Раунтри.

«Перейра выглядел немного измотанным на взвешивании. Но победить может любой. Я склоняюсь к Перейре – он крупнее, больше, сильнее и находится в хорошей форме. Но и у Халила есть данные для того, чтобы доставить Алексу проблемы.

Было бы круто увидеть поединок Перейры с Джоном Джонсом », – считает экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

Напомним, Перейра подерется с Раунтри в ночь на 6 октября в главном событии UFC 307.

Халил Раунтри: «Намерен заработать себе имя в поединке с Перейрой. Сейчас люди не видят во мне достойного конкурента Алексу»

UFC 307: Перейра против Раунтри, Пеннингтон подерется с Пеньей