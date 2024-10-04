Третий титульник Перейры за год и ветеранский поход Альдо – каким будет UFC 307

Интригующий турнир в Солт-Лейк-Сити.

Турнир UFC в «Сфере» удивлял декорациями и спецэффектами. UFC 307 , который пройдет в ночь на 6 октября, впечатлит пейзажами Солт-Лейк-Сити и проверит бойцов среднегорьем. В карде – сразу четыре бывших и действующих чемпиона и набор эффектных ударников.

Стивен Томпсон – Хоакин Бакли

Томпсону уже 41, но он все еще в топ-10 полусреднего веса. В последние годы он часто проигрывал, но каждый его соперник – настоящий топ. Гилберт Бернс, Белал Мухаммад, Шавкат Рахмонов – каждый из них либо стал чемпионом, либо был или будет претендентом. На UFC 307 Томпсон снова проверит бойца, рвущегося к вершине рейтинга.

Бакли выступает в UFC с 2020 года. Уже во втором поединке он вырубил Импу Касанганая, став звездой ютуба и набиравших популярность сервисов с клипами. Эффектный удар с разворота в прыжке завирусился, но не катапультировал Бакли на верхние позиции – он продолжал чередовать победы и поражения против соперников вне рейтинга. Все изменилось в 2023 году: Бакли спустился в полусредний вес и собрал серию из четырех побед, которая вывела его в топ-15.

Томпсон – последняя преграда перед топ-10. С пятью победами подряд он уже в следующем поединке может получить кого-то из верхней пятерки. Но Томпсон – непростой и стилистически сложный соперник. Бакли будет тяжело сокращать дистанцию в стойке, но на его стороне сила, возраст и навыки борьбы. Поединок неочевидный – многое зависит от того, насколько сильно ухудшились физические кондиции Томпсона. В лучшей форме он фаворит, но сейчас, вероятно, нет.

Прогноз : победа Бакли решением

Роман Долидзе – Кевин Холланд

После двух поражений подряд в среднем весе Долидзе на коротком уведомлении принял бой в полутяжелом дивизионе против ветерана Энтони Смита, которого уверенно победил. При этом перформанс Долидзе, похоже, не сильно впечатлил боссов UFC – уже в следующем поединке ему предложили вернуться в средний вес. Новый соперник – Кевин Холланд .

Холланд, кажется, подрался вообще со всеми возможными соперниками в полусреднем и среднем весе (в том числе с обоими бойцами из прошлой пары превью). Сейчас он снова в категории до 84 кг и впервые за два года выйдет против бойца с крепкими навыками борьбы. Ждем повторение поединков против Веттори и Брансона?

Нет, у Долидзе сильный грэпплинг, но в последних поединках он редко им пользуется – за шесть боев провел лишь один удачный тейкдаун. Против техничного и высокого ударника Холланда, похоже, стоит ожидать возвращения к борьбе. Но ухватится ли 36-летний Долидзе за более скоростного и ловкого соперника? Большой вопрос.

Прогноз : победа Холланда решением

Кетлен Виейра – Кайла Харрисон

Сейчас Виейра идет второй в рейтинге женского легчайшего веса. Она не очень часто дерется, но регулярно получает действительно классных соперниц. Не так давно она собрала серию из поединков против Миши Тейт, Холли Холм и Ракель Пеннингтон – мощные имена для женской легчайшей весовой категории. На UFC 307 Виейра выйдет против Кайлы Харрисон – главной звезды дивизиона на данный момент.

Харрисон перешла в UFC в 2024 году и сразу же получила поединок против Холли Холм на UFC 300. Почти не почувствовала соперницу: 51-2 по акцентированным ударам – статистика показательна. После победы удушающим приемом Харрисон заняла третью строчку и теперь, похоже, находится в одном шаге от титульника.

Харрисон идет как огромная фаворитка. Похоже, аналитики не оценили близкий поединок Виейры против чемпионки Ракель Пеннингтон, ее опыт против топовых девушек-бойцов UFC, черный пояс по дзюдо и множество наград в различных борцовских чемпионатах. На самом деле Харрисон действительно фаворитка, но не настолько однозначная. Возможно, бой зайдет в третий раунд и даже пройдет всю дистанцию.

Прогноз : победа Харрисон решением

Жозе Альдо – Марио Баутиста

Альдо вернулся с мощным перформансом на бразильском UFC 301. Он очень уверенно перебил проспекта Джонатана Мартинеса, оборвав его победную серию из шести поединков. Казалось, таким выступлением Альдо заслужил оппонента из топ-5 или хотя бы топ-10, но вместо этого получил №11 в рейтинге легчайшего веса – Марио Баутисту.

Как и Мартинес, Баутиста перед поединком с Альдо идет на серии из шести побед. В его рекорде не так много больших имен. Самую громкая победа – уверенные 30-27 против середняка Рики Симона. В поединке против Симона Баутиста показал высочайший темп и разнообразные навыки, но часто выглядел слишком агрессивным и неаккуратным.

Альдо, конечно, больше не такой активный и взрывной, как раньше. Он опытный и техничный боец, но ему будет трудно выдержать темп Баутисты в течение трех раундов – особенно в условиях среднегорья Солт-Лейк-Сити. Но, возможно, бойцовский интеллект позволит Альдо замедлить темп в первых двух раундах и наказать соперника за неаккуратность в стойке, а затем спокойно провести третью пятиминутку.

Прогноз : победа Альдо решением

Ракель Пеннингтон – Джулианна Пенья

В начале года Пеннингтон победила Майру Буэно Сильву и забрала пояс, оставленный завершившей карьеру Амандой Нуньес. Сейчас в легчайшем весе нет более опытной и заслуженной девушки-бойца, чем Пеннингтон: идет на серии из шести выигранных поединков и приближается к рекорду дивизиона по количеству побед, установленном Нуньес.

Пенья плотно закрепилась на вершине дивизиона после внезапной победы над Амандой Нуньес. Андердог-Пенья задушила доминирующую чемпионку во втором раунде и стала звездой легчайшего веса. В реванше Нуньес разнесла соперницу и вернула титул, но статусу экс-чемпионки оставил Пенью в топе дивизиона – после двухлетнего перерыва она возвращается сразу под титульный поединок.

Заслужено ли? Совсем нет. Пенья провела всего четыре боя за последние четыре года, последний из которых состоялся в 2022-м. За это время в дивизионе поменялась чемпионка, но Пенья почему-то осталась на позиции главного претендента.

К поединку против Пеннингтон она подходит как андердог. Это справедливо – Пенья слишком сильно уступает в ударке. Спасение – в партере, но успеет ли она перевести соперницу до того, как получит большой урон в стойке?

Прогноз : победа Пеннингтон решением

Алекс Перейра – Халил Раунтри

Взлет Перейры продолжается. Он продолжает спасать UFC, соглашаясь на поединки каждые два-три месяца. Все соперники знают его сильные стороны, но ничего не могут противопоставить: три нокаута в трех титульных поединках в полутяжелом весе – дикие показатели. Сочетание активности, нокаутов и образа непоколебимого индейца – вот почему сейчас Перейра считается главной звездой UFC.

Раунтри получил шанс благодаря занятости других претендентов – промоушену срочно требовался главный бой на турнире в Юте. Раунтри, конечно, согласился. Он в UFC с 2016 года и до этого еще ни разу не получал титульный шанс. Сейчас Раунтри в лучшей форме за всю карьеру: пять побед за последние три года, четыре из которых – нокаутом. Лучший момент для попытки забрать пояс.

За всю карьеру в UFC Раунтри не провел ни одного тейкдауна. А это значит, что нас ждет поединок в стойке между двумя нокаутерами. В таких случаях бойцы часто боятся силы друг друга, но кажется, что это совсем не тот случай.

У Перейры больше шансов – из-за антропометрии и более сильных навыков в стойке. Но защита вызывает вопросы. Если Раунтри пробьется на среднюю или ближнюю дистанцию, не получив левый хук навстречу, то вполне может потрясти Перейру. В общем, главный бой вечера точно не будет односторонним.

Прогноз : победа Перейры нокаутом

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Фото: Reinaldo Reginato/ZUMA Press, IMAGO/FELIPE DUEST, Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages /Carmen Mandato, Paul Rutherford, James Gilbert