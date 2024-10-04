Взвешивание UFC 307: Перейра и Раунтри показали одинаковые цифры, Пеннингтон тяжелее Пеньи

В Солт-лейк-Сити (Юта) в ночь на 6 октября пройдет турнир UFC 307, в главном бою которого пройдет титульник в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри.

За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:

Алекс Перейра (92,99 кг) против Халила Раунтри (92,99 кг);

Ракель Пеннингтон (61,23 кг) против Джулианны Пеньи (61,01 кг);

Жозе Альдо (61,69 кг) против Марио Баутисты (61,69 кг);

Кайла Харрисон (61,69 кг) против Кетлин Виейры (61,69 кг);

Роман Долидзе (84,14 кг) против Кевина Холланда (84,14 кг).

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