Взвешивание UFC 307: Перейра и Раунтри показали одинаковые цифры, Пеннингтон тяжелее Пеньи
В Солт-лейк-Сити (Юта) в ночь на 6 октября пройдет турнир UFC 307, в главном бою которого пройдет титульник в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри.
За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:
Алекс Перейра (92,99 кг) против Халила Раунтри (92,99 кг);
Ракель Пеннингтон (61,23 кг) против Джулианны Пеньи (61,01 кг);
Жозе Альдо (61,69 кг) против Марио Баутисты (61,69 кг);
Кайла Харрисон (61,69 кг) против Кетлин Виейры (61,69 кг);
Роман Долидзе (84,14 кг) против Кевина Холланда (84,14 кг).
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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