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Взвешивание UFC 307: Перейра и Раунтри показали одинаковые цифры, Пеннингтон тяжелее Пеньи

В Солт-лейк-Сити (Юта) в ночь на 6 октября пройдет турнир UFC 307, в главном бою которого пройдет титульник в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри.

За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:

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UFC 307: битва взглядов Алекса Перейры и Халила Раунтри

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
logoUFC
logoMMA
logoЖозе Альдо
logoКайла Харрисон
Джулианна Пенья
logoРакель Пеннингтон
logoРоман Долидзе
Кетлин Виейра
logoКевин Холланд
logoАлекс Перейра
logoUFC 307
logoПерейра - Раунтри
Халил Раунтри
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