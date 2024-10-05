Фьюри не будет менять команду на реванш с Усиком: «Знаю, что мне не нужно ничего радикального»
Тайсон Фьюри не меняет подготовку к реваншу с Александром Усиком.
«Я знаю, что мне не нужно делать ничего радикального.
Люди думают, что я хочу сменить тренеров или буду винить их в поражении. Но у меня будет та же команда, ничего не изменится. Я знаю, что мне нужно сделать. Думал, что выиграл прошлый бой.
Я боксирую всю свою жизнь и наблюдаю за этим спортом. Я проиграл Усику восьмой, девятый и десятый раунды», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Напомним, что 21 декабря Александр Усик проведет реванш против Тайсона Фьюри. Первый бой завершился победой Усика раздельным решением судей.
Усик ответил Фьюри: «Друг, ты реально крутой»
Фьюри − о нокдауне в бою с Усиком: «У него был шанс, но он ошибся. Теперь вы ощутите мой гнев»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: TalkSPORT
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