Фьюри не будет менять команду на реванш с Усиком: «Знаю, что мне не нужно ничего радикального»

Тайсон Фьюри не меняет подготовку к реваншу с Александром Усиком.

«Я знаю, что мне не нужно делать ничего радикального.

Люди думают, что я хочу сменить тренеров или буду винить их в поражении. Но у меня будет та же команда, ничего не изменится. Я знаю, что мне нужно сделать. Думал, что выиграл прошлый бой.

Я боксирую всю свою жизнь и наблюдаю за этим спортом. Я проиграл Усику восьмой, девятый и десятый раунды», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри .

Напомним, что 21 декабря Александр Усик проведет реванш против Тайсона Фьюри. Первый бой завершился победой Усика раздельным решением судей.

Усик ответил Фьюри: «Друг, ты реально крутой»

Фьюри − о нокдауне в бою с Усиком: «У него был шанс, но он ошибся. Теперь вы ощутите мой гнев»