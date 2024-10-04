Альдо − о возобновлении карьеры: «Больше не буду боксировать, моя цель − стать чемпионом UFC»

Жозе Альдо назвал цель возвращения в UFC.

«После боя на UFC 301 я подумал: «Окей, какие у нас есть варианты?» после этого мы увидели предложения, после чего я выбрал UFC.

Продолжу ли я заниматься боксом? Нет, у меня теперь есть контракт, так что не буду боксировать.

Моей мечтой всегда был титул UFC, это конечная цель. Когда я подписывал контракт, то пытался смотреть вперед. Хочу продолжать драться и быть чемпионом», − сказал боец легчайшего веса UFC Жозе Альдо , который на турнире UFC 307 подерется с Марио Баутистой.

Доминик Круз: «Альдо не хотел со мной драться, потому что я выпал из топа. А потом он вышел на бой с Мартинесом, который был на 14-й строчке»

Ян − о возвращении Альдо: «Удивляет, что он делает. Жозе побеждает сильных ребят»