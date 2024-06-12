Доминик Круз: «Альдо не хотел со мной драться, потому что я выпал из топа. А потом он вышел на бой с Мартинесом, который был на 14-й строчке»
Доминик Круз считает Жозе Альдо виновником того, что их поединок не состоялся .
«Когда меня вытеснили из топа рейтинга, Жозе Альдо использовал это в качестве оправдания, чтобы не драться со мной. Но вместо этого он провел бой Джонатаном Мартинесом, который занимал 14-е в дивизионе]. Я не понимаю его», – заявил бывший двукратный чемпион UFC Доминик Круз.
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