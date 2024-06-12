Доминик Круз: «Альдо не хотел со мной драться, потому что я выпал из топа. А потом он вышел на бой с Мартинесом, который был на 14-й строчке»

Теги UFC MMA Жозе Альдо Доминик Круз Бокс/MMA/UFC

Доминик Круз считает Жозе Альдо виновником того, что их поединок не состоялся .

«Когда меня вытеснили из топа рейтинга, Жозе Альдо использовал это в качестве оправдания, чтобы не драться со мной. Но вместо этого он провел бой Джонатаном Мартинесом, который занимал 14-е в дивизионе]. Я не понимаю его», – заявил бывший двукратный чемпион UFC Доминик Круз.

Жозе Альдо: «Я хотел подраться с Сэндхагеном и Сехудо, но они отказались»

Запрещенный удар-сальто, шикарный Альдо и гильотина-сенсация – шоу UFC в Рио

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Но 14-ое место - это тоже топ, Доминик! :) Рейес вон с 15-ого места уже тянет ручки к поясу.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий