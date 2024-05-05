Вера вызвал Альдо после победы Жозе на UFC 301: «Давай попробуем снова?»

Марлон Вера вызвал Жозе Альдо на реванш после возвращения бразильца в октагон.

Напомним, что Альдо победил Джонатана Мартинеса единогласным решением судей на UFC 301, впервые за два года появившись в октагоне.

«Давай попробуем снова, Альдо?» − написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Марлон Вера.

Вера и Альдо дрались в 2020 году, тогда победил единогласным решением судей.

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