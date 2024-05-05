Вера вызвал Альдо после победы Жозе на UFC 301: «Давай попробуем снова?»

Теги легчайший вес UFC MMA Жозе Альдо Марлон Вера UFC 301 Бокс/MMA/UFC

Марлон Вера вызвал Жозе Альдо на реванш после возвращения бразильца в октагон.

Напомним, что Альдо победил Джонатана Мартинеса единогласным решением судей на UFC 301, впервые за два года появившись в октагоне.

«Давай попробуем снова, Альдо?» − написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Марлон Вера.

Вера и Альдо дрались в 2020 году, тогда Жозе победил единогласным решением судей.

Альдо так ярко вернулся в UFC, что, кажется, передумал завершать карьеру

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Отстаньте от старика, дайте ему насладиться отдыхом)
+6
0
+6
Ответ freeman123
Отстаньте от старика, дайте ему насладиться отдыхом)
Отдых так себе)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий