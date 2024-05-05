Вера вызвал Альдо после победы Жозе на UFC 301: «Давай попробуем снова?»
Марлон Вера вызвал Жозе Альдо на реванш после возвращения бразильца в октагон.
Напомним, что Альдо победил Джонатана Мартинеса единогласным решением судей на UFC 301, впервые за два года появившись в октагоне.
«Давай попробуем снова, Альдо?» − написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Марлон Вера.
Вера и Альдо дрались в 2020 году, тогда Жозе победил единогласным решением судей.
Альдо так ярко вернулся в UFC, что, кажется, передумал завершать карьеру