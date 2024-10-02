Уайт – о титульном бое Анкалаева: «Если он выйдет и покажет невероятное выступление, а Перейра останется чемпионом, то будет следующим»
Уайт заявил, что Анкалаев может стать следующим претендентом на пояс UFC.
«Магомед Анкалаев занимает вторую строчку рейтинга [полутяжеловесов]. Если он выйдет и покажет невероятное выступление, а Алекс [Перейра] останется чемпионом, то будет следующим [претендентом]», – сказал президент UFC Дана Уайт.
В ночь на 6 октября Перейра проведет третью защиту пояса против восьмого номера Халила Раунтри.
Главную звезду UFC бросили под проходного соперника. Издевательство над Анкалаевым?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ютуб-канал Kevin lole
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