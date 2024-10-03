Петр Ян выложил видео с тренировки. До боя с Фигейредо осталось полтора месяца

Петр Ян продолжает подготовку к бою с Дейвисоном Фигейредо.

Видео с тренировки опубликовал официальный аккаунт RCC в телеграме. Напомним, что 23 ноября в Макао (Китай) Петр Ян подерется с Дейвисоном Фигейредо в главном бою UFC Fight Night 248.

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