Петр Ян выложил видео с тренировки. До боя с Фигейредо осталось полтора месяца
Петр Ян продолжает подготовку к бою с Дейвисоном Фигейредо.
Видео с тренировки опубликовал официальный аккаунт RCC в телеграме. Напомним, что 23 ноября в Макао (Китай) Петр Ян подерется с Дейвисоном Фигейредо в главном бою UFC Fight Night 248.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: RCC MMA
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