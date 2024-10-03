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Петр Ян выложил видео с тренировки. До боя с Фигейредо осталось полтора месяца

Петр Ян продолжает подготовку к бою с Дейвисоном Фигейредо.

Видео с тренировки опубликовал официальный аккаунт RCC в телеграме. Напомним, что 23 ноября в Макао (Китай) Петр Ян подерется с Дейвисоном Фигейредо в главном бою UFC Fight Night 248.

Менеджер Яна: «Петр очень мотивирован, чтобы напомнить всему дивизиону о себе»

Роман Власов обратился к Яну после анонса боя с Фигейредо: «Победы! Мы с тобой!»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: RCC MMA
легчайший вес
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