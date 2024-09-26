Роман Власов обратился к Яну после анонса боя с Фигейредо: «Победы! Мы с тобой!»

Роман Власов поддержал Петра Яна после анонса боя с Дейвисоном Фигейредо.

«Победы! Мы с тобой!» − написал в соцсетях двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов .

Напомним, что бой Петра Яна и Дейвисона Фигейредо возглавит китайский турнир UFC , который пройдет 23 ноября.

Менеджер Яна назвал бой с Фигейредо претендентским: «Бой с Дейвисоном это то, что нам нужно»