Роман Власов обратился к Яну после анонса боя с Фигейредо: «Победы! Мы с тобой!»
Роман Власов поддержал Петра Яна после анонса боя с Дейвисоном Фигейредо.
«Победы! Мы с тобой!» − написал в соцсетях двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов.
Напомним, что бой Петра Яна и Дейвисона Фигейредо возглавит китайский турнир UFC, который пройдет 23 ноября.
Менеджер Яна назвал бой с Фигейредо претендентским: «Бой с Дейвисоном это то, что нам нужно»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN MMA
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