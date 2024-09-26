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Роман Власов обратился к Яну после анонса боя с Фигейредо: «Победы! Мы с тобой!»

Роман Власов поддержал Петра Яна после анонса боя с Дейвисоном Фигейредо.

«Победы! Мы с тобой!» − написал в соцсетях двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов.

Напомним, что бой Петра Яна и Дейвисона Фигейредо возглавит китайский турнир UFC, который пройдет 23 ноября.

Менеджер Яна назвал бой с Фигейредо претендентским: «Бой с Дейвисоном это то, что нам нужно»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN MMA
легчайший вес
logoUFC
logoMMA
logoРоман Власов
logoПетр Ян
logoДейвисон Фигейредо
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