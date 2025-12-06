Валентин Молдавский: «Ян хорошо защищается от тейкдаунов. А в стойке Двалишвили ему не ровня»

Валентин Молдавский поделился ожиданиями от боя Мераба Двалишвили и Петра Яна.

Титульный поединок в легчайшем весе между Двалишвили и Яном возглавит турнир UFC 323, который пройдет в ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе.

«Безусловно, Мераб будет постоянно переть вперед, пытаться бросать, передавить. У Мераба есть хороший контроль в партере, но думаю, что Петр хорошо защищается от тейкдаунов.

А в стойке Двалишвили не ровня Яну, поэтому надеюсь, будет красивый бой, динамичный и разнообразный. Ян станет переть ударкой. Фаворитов выделить не могу, потому что буду болеть за Петра Яна », – сказал Молдавский.

