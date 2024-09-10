Дана Уайт: «Макгрегор подерется в начале 2025 года»

Дана Уайт объявил, что Конор Макгрегор подерется в UFC в 2025 году.

«Я был тем, кто сказал, что в этом году Макгрегор не подерется. Даже несмотря на объявленный бой и пресс-конференцию.

Конор подерется в начале следующего года.

Остался ли у него голод до боев? Знаете, он очень богатый парень, у которого было много свободного времени. Скоро мы все узнаем. Это одна из крупнейших звезд спорта, который придал UFC мировую известность. Это большой спортсмен и наш хороший друг», – заявил президент UFC Дана Уайт .

Напомним, Конор Макгрегор не выступал в UFC с июля 2021-го, когда проиграл техническим нокаутом Дастину Порье .

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