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Дана Уайт: «Макгрегор подерется в начале 2025 года»

Дана Уайт объявил, что Конор Макгрегор подерется в UFC в 2025 году.

«Я был тем, кто сказал, что в этом году Макгрегор не подерется. Даже несмотря на объявленный бой и пресс-конференцию.

Конор подерется в начале следующего года.

Остался ли у него голод до боев? Знаете, он очень богатый парень, у которого было много свободного времени. Скоро мы все узнаем. Это одна из крупнейших звезд спорта, который придал UFC мировую известность. Это большой спортсмен и наш хороший друг», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, Конор Макгрегор не выступал в UFC с июля 2021-го, когда проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.

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Дана Уайт: «У нас есть новости о Коноре, Оливейре и Чендлере»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал New York Post Sports
logoUFC
logoДана Уайт
logoMMA
logoКонор Макгрегор
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