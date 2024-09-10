Дана Уайт: «Макгрегор подерется в начале 2025 года»
Дана Уайт объявил, что Конор Макгрегор подерется в UFC в 2025 году.
«Я был тем, кто сказал, что в этом году Макгрегор не подерется. Даже несмотря на объявленный бой и пресс-конференцию.
Конор подерется в начале следующего года.
Остался ли у него голод до боев? Знаете, он очень богатый парень, у которого было много свободного времени. Скоро мы все узнаем. Это одна из крупнейших звезд спорта, который придал UFC мировую известность. Это большой спортсмен и наш хороший друг», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Напомним, Конор Макгрегор не выступал в UFC с июля 2021-го, когда проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал New York Post Sports
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