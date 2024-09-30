Камару Усман: «Раунтри шокирует мир. В октагоне он будет искать лицо Перейры»

Камару Усман считает Халила Раунтри одним из самых опасных соперников Перейры.

«Я думаю, что Халил Раунтри шокирует мир. Он чрезвычайно опасный и мощный. Когда его выпустят в октагон, он будет искать лицо Перейры . Но проблема в его темпе.

Когда Халил устает, то это заметно во всех аспектах. Но это актуально, если бой дойдет до последних раундов. В первых двух он не менее опасен, чем любой соперник Алекса», – заявил экс-чемпион UFC Камару Усман .

Напомним, Перейра подерется с Халилом Раунтри в главном событии UFC 307 в ночь на 6 октября.

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