Камару Усман: «Раунтри шокирует мир. В октагоне он будет искать лицо Перейры»
Камару Усман считает Халила Раунтри одним из самых опасных соперников Перейры.
«Я думаю, что Халил Раунтри шокирует мир. Он чрезвычайно опасный и мощный. Когда его выпустят в октагон, он будет искать лицо Перейры. Но проблема в его темпе.
Когда Халил устает, то это заметно во всех аспектах. Но это актуально, если бой дойдет до последних раундов. В первых двух он не менее опасен, чем любой соперник Алекса», – заявил экс-чемпион UFC Камару Усман.
Напомним, Перейра подерется с Халилом Раунтри в главном событии UFC 307 в ночь на 6 октября.
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Опубликовал: Артем Чугунов
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