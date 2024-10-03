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Конор Макгрегор устроил дружеский спарринг с игроком «Арсенала» Букайо Сака на газоне «Эмирейтс»

Конор Макгрегор встретился с футболистами «Арсенала» после матча с «ПСЖ».

1 октября «Арсенал» обыграл «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов со счетом 2:0. После игры на газон «Эмирейтс» вышел бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Там он встретился с вингером «Арсенала» Букайо Сака, устроив с ним дружеский спарринг.

Конор Макгрегор посетил матч Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ»

Букайо Сака: «Это именно тот сезон, когда «Арсенал» может выиграть АПЛ. Верим, что мы топ-команда – показали это против «ПСЖ»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Конора Макгрегора
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