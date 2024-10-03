Конор Макгрегор устроил дружеский спарринг с игроком «Арсенала» Букайо Сака на газоне «Эмирейтс»
Конор Макгрегор встретился с футболистами «Арсенала» после матча с «ПСЖ».
1 октября «Арсенал» обыграл «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов со счетом 2:0. После игры на газон «Эмирейтс» вышел бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Там он встретился с вингером «Арсенала» Букайо Сака, устроив с ним дружеский спарринг.
Конор Макгрегор посетил матч Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ»
Букайо Сака: «Это именно тот сезон, когда «Арсенал» может выиграть АПЛ. Верим, что мы топ-команда – показали это против «ПСЖ»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Конора Макгрегора
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