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Конор Макгрегор посетил матч Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ»

Конор стал гостем на матче «Арсенал» – «ПСЖ».

Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Перед матчем Конор встретился с Декланом Райсом, с которым поперепасовывался, и Букайо Сака.

«Арсенал» победил «ПСЖ» со счетом 2:0. Сака забил один из голов.

Фото дня: Конор, Кроуфорд, Усик, Фьюри и Гай Ричи – мегабанда на вечере бокса в Лондоне

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Деклана Райса
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