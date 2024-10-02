Бивол выложил фото из зала перед боем с Бетербиевым: «Осталось 10 дней»
Дмитрий Бивол показал, как готовится к бою с Артуром Бетербиевым.
«Осталось 10 дней», – написал в соцсетях чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым 12 октября в Саудовской Аравии.
Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Дмитрия Бивола
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