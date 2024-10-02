Бивол выложил фото из зала перед боем с Бетербиевым: «Осталось 10 дней»

Дмитрий Бивол показал, как готовится к бою с Артуром Бетербиевым.

«Осталось 10 дней», – написал в соцсетях чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым 12 октября в Саудовской Аравии.

Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!