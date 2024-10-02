Адесанья – о возвращении: «Хочу провести еще один бой до конца этого года или в начале следующего»

Исраэль Адесанья рассказал о сроках возвращения в UFC.

«Хоть у меня и нет пояса, мое имя все еще у всех на устах. Я все еще Исраэль Адесанья . Позволю им вызвать меня на бой или что-то в этом роде. На данный момент я хочу провести еще один бой до конца этого года или в начале следующего.

Но пока не знаю. Я просто тренируюсь, продолжаю с того места, на котором мы остановились, и в какой-то момент мне позвонят и предложат несколько вариантов. Я уверен, что Дана [Уайт] в какой-то момент со мной свяжется», – сказал экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

В августе-2024 Адесанья проиграл Дрикусу дю Плесси в титульном поединке.

Поражение Адесаньи – случайность?