Борральо назвал желаемую дату боя с Адесаньей: «Декабрь – отличный вариант»
Кайо Борральо назвал желаемую дату боя с Исраэлем Адесаньей
«Встреча со мной – самый логичный шаг для Адесаньи. Считаю, что этот поединок нужно организовать. И это будет весело. Думаю, что декабрь – отличный вариант. Последний номерной турнир года.
Мы устроим невероятный поединок. Февраль тоже подходит, но тренер Адесаньи сказал, что они планируют подраться до конца года. Поэтому декабрь походит больше всего», – заявил средневес UFC Кайо Борральо.
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Борральо хочет драться с Адесаньей: «Это лучший бой для меня»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sportskeeda
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