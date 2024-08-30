  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Борральо назвал желаемую дату боя с Адесаньей: «Декабрь – отличный вариант»

Кайо Борральо назвал желаемую дату боя с Исраэлем Адесаньей

«Встреча со мной – самый логичный шаг для Адесаньи. Считаю, что этот поединок нужно организовать. И это будет весело. Думаю, что декабрь – отличный вариант. Последний номерной турнир года.

Мы устроим невероятный поединок. Февраль тоже подходит, но тренер Адесаньи сказал, что они планируют подраться до конца года. Поэтому декабрь походит больше всего», – заявил средневес UFC Кайо Борральо.

«Боевые ботаники» – новые звезды UFC. Они обклеивают по 350 пар очков и влюбляют научным подходом

Борральо хочет драться с Адесаньей: «Это лучший бой для меня»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sportskeeda
logoUFC
logoMMA
средний вес (MMA)
logoИсраэль Адесанья
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Стрикленд открыт к реваншу с Адесаньей: «Только пусть приходит без ошейника»
122 августа, 12:47
Адесанья − о продолжении карьеры: «Чувствую себя хорошо, но вроде как… Посмотрим»
20 августа, 12:06
Комментатор UFC Джон Аник − о семье Адесаньи: «Обожаю родителей Исраэля. Они могут усыновить 46-летнего мужчину?»
17 августа, 15:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ник Диаз – о возвращении в октагон: «Устрою охоту на каждого труса, критиковавшего меня»
2сегодня, 11:15
Михаин Лопес: «Не собираюсь переходить в ММА. Хабиб? Не знаю, кто это»
17сегодня, 10:55
Фергюсон предложил Хабибу провести схватку по грэпплингу: «Ради такого я даже вернусь к тренировкам»
25сегодня, 10:25
Фигейредо – о возможном поединке с Яном: «Это один из вариантов»
сегодня, 09:40
Рэнди Кутюр: «У UFC слишком большое эго, чтобы позволить Джонсу или Аспиналлу подраться с Нганну»
2сегодня, 08:55
Гловер Тейшейра: «Буду счастлив, если Перейра поднимется в весе. У него есть потенциал побить любого»
6сегодня, 08:40
Усман Нурмагомедов – об отстранении за допинг: «Знаю, что не делал ничего плохого. Никогда не принимал стероиды»
1сегодня, 07:50
Календарь боев в MMA и боксе в августе-сентябре-2024
87сегодня, 07:15
Костя Цзю может посетить бой Тима против Муртазалиева
2вчера, 18:49
Муслим Гаджимагомедов проведет защиту титула WBA 17 октября в Уфе
1вчера, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео