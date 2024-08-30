Борральо назвал желаемую дату боя с Адесаньей: «Декабрь – отличный вариант»

Кайо Борральо назвал желаемую дату боя с Исраэлем Адесаньей

«Встреча со мной – самый логичный шаг для Адесаньи . Считаю, что этот поединок нужно организовать. И это будет весело. Думаю, что декабрь – отличный вариант. Последний номерной турнир года.

Мы устроим невероятный поединок. Февраль тоже подходит, но тренер Адесаньи сказал, что они планируют подраться до конца года. Поэтому декабрь походит больше всего», – заявил средневес UFC Кайо Борральо.

«Боевые ботаники» – новые звезды UFC. Они обклеивают по 350 пар очков и влюбляют научным подходом

Борральо хочет драться с Адесаньей: «Это лучший бой для меня»