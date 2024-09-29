Стерлинг – о тренировке Махачева с Нурмагомедовым: «Два чемпиона. С удовольствием поспарринговал бы пару раундов с ними»

Алджамейн Стерлинг отреагировал на совместную тренировку Махачева и Усмана.

«Я бы с удовольствием поспарринговал пару раундов с этими ребятами. Два чемпиона», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг .

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