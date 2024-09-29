Стерлинг – о тренировке Махачева с Нурмагомедовым: «Два чемпиона. С удовольствием поспарринговал бы пару раундов с ними»
Алджамейн Стерлинг отреагировал на совместную тренировку Махачева и Усмана.
«Я бы с удовольствием поспарринговал пару раундов с этими ребятами. Два чемпиона», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.
Бой Мовсара Евлоева и Алджамейна Стерлинга состоится на UFC 310
10 лучших залов мира, которые дали UFC больше всего чемпионов
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости