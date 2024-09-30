Тактаров – о Мойкано: «Сейчас ему визу закроют и будет прекрасно. Пусть потом думает. Надо запретить людям вякать, пока не исполнится 80 лет»

Олег Тактаров прокомментировал высказывание Ренато Мойкано о Франции.

«Сейчас ему визу закроют и будет прекрасно. Ну и пусть потом думает, что вякает. Пускай теперь француз приедет и то же самое бразильцу скажет.

Вообще, людям надо меньше болтать. Я заметил, что вот кто-то чуть вырвется из тени, сразу начинает свой рот открывать, а мозгов там еще нет, опыта тоже. Позволял бы людям разговаривать после 80 лет, на мой взгляд. Вот 84 года исполнилось – можешь начинать что-то говорить и людей поучать. А до 84 надо запретить вякать.

Так Будда считает, что в 84 года земной цикл пройден», – заявил экс-чемпион UFC Олег Тактаров .

Мойкано обратился к французам после победы над Сен-Дени: «Нахер Макрона, нахер всех глобалистов! Демократия – заблуждение, ненастоящая власть. Ваше правительство – ужас»

Тактаров – о топ-4 UFC Даны Уайта без Хабиба: «По идее должен быть еще пятый, но его нет, потому что это такой политический плевок»