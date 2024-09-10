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Тактаров – о топ-4 UFC Даны Уайта без Хабиба: «По идее должен быть еще пятый, но его нет, потому что это такой политический плевок»

Олег Тактаров оценил выбор величайших бойцов UFC Даны Уайта.

«Это чисто бизнес. Все, что он сказал. Здесь никакого неуважения к нашему бойцу не было. Если вы посмотрите, все его спортсмены неожиданно стали покидать UFC – видимо, намучился он с Али Абдель-Азизом, непростой менеджер. Первая четверка неоспорима.

Вы же не будете спорить? Джон Джонс – номер один. Ронда Раузи была другом семьи Даны, то есть она была его другом. Жорж Сен-Пьер собирал такие стадионы, что ни Лас-Вегас, ни Бразилия повторить его не смогли. В Канаде UFC был самый популярный вид спорта после хоккея.

А кто будет спорить с Конором? Все, к чему Макгрегор прикасался, превращалось в золото. Как сказал один узбекский авторитет: «Таких соперников на руках надо таскать». По идее должен быть еще пятый, но его нет, потому что это был такой политический плевок. Что остается еще думать?» — заявил экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

Олег Тактаров: «Обидно, что у Махачева фанатов меньше, чем у Хабиба. Арабский мир не поставил на него карты»

Хабиб Нурмагомедов: «Оказавшись в клетке с Конором, я пытался задеть Уайта. Кричал: «Сегодня ты его не защитишь!» Но Дана не слышал»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoUFC
logoОлег Тактаров
logoДана Уайт
logoMMA
logoХабиб Нурмагомедов
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