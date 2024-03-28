Тактаров уверен в победе Волкова над Павловичем: «Отвратительно, что русских ставят друг против друга»
Олег Тактаров прокомментировал анонс боя Сергея Павловича и Александра Волкова.
«Победит однозначно Волков. Отвратительно, что русских ребят ставят против друг друга. Хотя я, конечно, понимаю, этот бой все равно должен был когда‑то случиться.
В общем‑то, логично. Надеюсь, что в арабских странах они чуть больше заработают, хотя бы это уже хорошо», − сказал победитель турнира UFC Олег Тактаров.
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