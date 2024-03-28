Тактаров уверен в победе Волкова над Павловичем: «Отвратительно, что русских ставят друг против друга»

Олег Тактаров прокомментировал анонс боя Сергея Павловича и Александра Волкова.

«Победит однозначно Волков. Отвратительно, что русских ребят ставят против друг друга. Хотя я, конечно, понимаю, этот бой все равно должен был когда‑то случиться.

В общем‑то, логично. Надеюсь, что в арабских странах они чуть больше заработают, хотя бы это уже хорошо», − сказал победитель турнира UFC Олег Тактаров.

Два русских тяжа в UFC хотели выйти друг против друга только за пояс – но подерутся просто так

Сергей Павлович проведет бой против Александра Волкова на турнире UFC Saudi Arabia 22 июня