Тактаров уверен в победе Волкова над Павловичем: «Отвратительно, что русских ставят друг против друга»

Теги UFC Олег Тактаров MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров прокомментировал анонс боя Сергея Павловича и Александра Волкова.

«Победит однозначно Волков. Отвратительно, что русских ребят ставят против друг друга. Хотя я, конечно, понимаю, этот бой все равно должен был когда‑то случиться.

В общем‑то, логично. Надеюсь, что в арабских странах они чуть больше заработают, хотя бы это уже хорошо», − сказал победитель турнира UFC Олег Тактаров.

Два русских тяжа в UFC хотели выйти друг против друга только за пояс – но подерутся просто так

Сергей Павлович проведет бой против Александра Волкова на турнире UFC Saudi Arabia 22 июня

Опрос

Павлович vs Волков. Кто победит в бою двух русских тяжей?
2867 голосов
Павлович
59%
Сергей Павлович
Волков
31%
Александр Волков
Ничья
10%
Том Аспиналл

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Американцы постоянно дерутся между собой. И ничего. А тут отвратительно.
+44
-2
+42
Вполне логичный бой топов дивизиона. Им в принципе особо не с кем больше драться - лебединая песня Джонс- Миочич, на поверхности Аспинал - Ган, а больше в принципе особо никого и нет
+14
0
+14
Ответ Akimakim
Американцы постоянно дерутся между собой. И ничего. А тут отвратительно.
Так они ж бездуховные, им можно.
+9
0
+9
Ответ Akimakim
Американцы постоянно дерутся между собой. И ничего. А тут отвратительно.
Соглашусь, Олег чушь сморозил!
+11
-2
+9
Это индивидуальный вид спорта, а не сборники) Олежа, с охотой повремени)
+8
0
+8
Что отвратительного? Там и американец с американцем дерутся, и бразилец с бразильцем. И никто по этому поводу не возмущается. Тем паче, что бой интересный.
+5
0
+5
То что поставили ничего удивительного, но ведь можно было не соглашаться.
Волков - Альмейда, Павлович - Ган было бы самое то
+5
-1
+4
Ну какой бред. Овечкину с Кучеровым тоже против друг друга играть нельзя? И Волков, и Павлович - наша гордость. Оба в топе тяжелого дивизиона в лучшей лиге мира, победитель, возможно, станет первым претендентом на бой с чемпионом. Да и негласное звание лучшего тяжа России тоже должно мотивировать. Для зрителей это отличный бой, так что пусть победит сильнейший, а мы с удовольствием посмотрим и поддержим наших парней!
+4
0
+4
наши русские парни, хорошо учились, не пили, не курили, занимались спортом...
+2
0
+2
Ответ Всеволод Бобров
Павлович ган, волков Блейдс по-моему логично было бы
Ну да, а Аспинал пусть еще годик подождет
+2
0
+2
А вот я бы не был так категоричен, считаю, у Палыча шансов на победу поболее будет
+1
-1
0
Ответ Akimakim
Американцы постоянно дерутся между собой. И ничего. А тут отвратительно.
Американцев много. У них выбора нет.
0
0
0
Ответ Akimakim
Американцы постоянно дерутся между собой. И ничего. А тут отвратительно.
У них нет скреп!!!
0
0
0
Ответ rude.
Так они ж бездуховные, им можно.
😀👍
0
0
0
Ответ Alex Ershov
Вполне логичный бой топов дивизиона. Им в принципе особо не с кем больше драться - лебединая песня Джонс- Миочич, на поверхности Аспинал - Ган, а больше в принципе особо никого и нет
Павлович ган, волков Блейдс по-моему логично было бы
0
0
0
Ответ Alex Ershov
Ну да, а Аспинал пусть еще годик подождет
Так ни Блейдс, ни ган не заслужили драться с аспиналом, павлович бил Блейдса, почему он должен впереди него идти? Ган побил спивака вообще, ему за это дать бой с аспиналом?
0
0
0
Ответ Всеволод Бобров
Так ни Блейдс, ни ган не заслужили драться с аспиналом, павлович бил Блейдса, почему он должен впереди него идти? Ган побил спивака вообще, ему за это дать бой с аспиналом?
но Блэйдс выигрывал Аспинала
0
0
0
Ответ Богдан
А вот я бы не был так категоричен, считаю, у Палыча шансов на победу поболее будет
Волков не полезет в рубку
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий