Фьюри – о новом рейтинге тяжелого веса: «Вернусь на вершину 21 декабря»

Тайсон Фьюри отреагировал на обновленный рейтинг тяжелого дивизиона.

«Вернусь на вершину 21 декабря.

22 года и все еще в деле», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри .

Напомним, что второй бой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря. В мае-2024 Усик победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

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