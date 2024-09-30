Фьюри – о новом рейтинге тяжелого веса: «Вернусь на вершину 21 декабря»
Тайсон Фьюри отреагировал на обновленный рейтинг тяжелого дивизиона.
«Вернусь на вершину 21 декабря.
22 года и все еще в деле», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Напомним, что второй бой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря. В мае-2024 Усик победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.
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Фьюри − Усику после боя Дюбуа и Джошуа: «Ты преподал им обоим хороший урок»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Тайсона Фьюри
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