Фьюри хочет бой с Дюбуа: «Мне нужно подраться с гребанным кроликом, а потом заберу и его пояс»

Тайсон Фьюри хочет подраться с Дюбуа после поединка с Усиком.

«Мне нужно подраться с гребанным кроликом (Александром Усиком – примечание Sports), после чего я снова верну себе пояса. А потом я подерусь с Дюбуа и заберу его пояс. Таков мой план», – заявил бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри .

Напомним, что второй бой Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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