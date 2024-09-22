Фьюри хочет бой с Дюбуа: «Мне нужно подраться с гребанным кроликом, а потом заберу и его пояс»
Тайсон Фьюри хочет подраться с Дюбуа после поединка с Усиком.
«Мне нужно подраться с гребанным кроликом (Александром Усиком – примечание Sports), после чего я снова верну себе пояса. А потом я подерусь с Дюбуа и заберу его пояс. Таков мой план», – заявил бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Напомним, что второй бой Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майкла Бенсона
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