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Мойкано – Хукеру: «Мне не предлагали бой, но это не проблема. Претендентский бой в декабре»

Ренато Мойкано предложил Дэну Хукеру бой в декабре.

«UFC не предложил мне бой, но это легко решаемая проблема...

Претендентский бой в Лас-Вегасе в декабре», – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано.

Хукер – о жалобе Мойкано из-за больших налогов во Франции: «Разве это не было твоим оправданием, чтобы не драться со мной в Перте?»

Мойкано – после боя: «Не предлагайте мне всякую херню и крепких бойцов. Мне нужны легкие деньги – Пимблетт или Хукер». Пэдди принял вызов

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ренато Мойкано
logoUFC
logoMMA
logoРенато Мойкано
logoДэн Хукер
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