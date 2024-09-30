Мойкано – Хукеру: «Мне не предлагали бой, но это не проблема. Претендентский бой в декабре»
Ренато Мойкано предложил Дэну Хукеру бой в декабре.
«UFC не предложил мне бой, но это легко решаемая проблема...
Претендентский бой в Лас-Вегасе в декабре», – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано.
Хукер – о жалобе Мойкано из-за больших налогов во Франции: «Разве это не было твоим оправданием, чтобы не драться со мной в Перте?»
Мойкано – после боя: «Не предлагайте мне всякую херню и крепких бойцов. Мне нужны легкие деньги – Пимблетт или Хукер». Пэдди принял вызов
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ренато Мойкано
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости