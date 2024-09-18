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Алекс Перейра обратился к лосю в лесу: «Шама или не шама?»

Алекс Перейра выложил видео встречи с диким лосем в лесу.

«Шама. Шама или не шама?» − сказал чемпион UFC Алекс Перейра.

Напомним, что в ночь на 6 октября Перейра подерется с Халилом Раунтри в главном бою UFC 307.

Алекс Перейра: «Дрикус – испуганный клоун. Я много раз вызывал его, но он даже не ответил»

Майкл Чендлер выложил фото с Алексом Перейрой: «Шама»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Happy Punch
logoUFC
logoMMA
полутяжелый вес (MMA)
logoАлекс Перейра
logoUFC 307
logoПерейра - Раунтри
Халил Раунтри
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