Алекс Перейра обратился к лосю в лесу: «Шама или не шама?»

Алекс Перейра выложил видео встречи с диким лосем в лесу.

«Шама. Шама или не шама?» − сказал чемпион UFC Алекс Перейра .

Напомним, что в ночь на 6 октября Перейра подерется с Халилом Раунтри в главном бою UFC 307.

Алекс Перейра: «Дрикус – испуганный клоун. Я много раз вызывал его, но он даже не ответил»

Майкл Чендлер выложил фото с Алексом Перейрой: «Шама»