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Биспинг считает, что Перейра должен подраться с Анкалаевым: «С чемпионским поясом приходит определенная ответственность»

Майкл Биспинг считает, что Алекс Перейра должен подраться с Магомедом Анкалаевым

«Алекс – чемпион в полутяжелом весе. И с поясом приходит определенная ответственность. В его дивизионе есть люди, с которыми он обязан встретиться. И если Перейра побьет Халила Раунтри, а это большое «если», то он должен провести защиту против Анкалаева.

Анкалаев недоволен [планами Перейры сменить весовую категорию]. Он сходит с ума в социальных сетях. Мы хотим видеть великих чемпионов. Таких чемпионов, которые зачистят дивизион и докажут, что не боятся отличающихся по стилю бойцов», – сказал экс-боец UFC Майкл Биспинг.

Анкалаев отреагировал на желание Перейры драться с дю Плесси: «Алекс, ты такой слабак»

Уайт – о планах Перейры вернуться в средний вес: «Он готов драться с кем угодно. Чертов безумец»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
logoUFC
logoMMA
logoМайкл Биспинг
logoМагомед Анкалаев
logoАлекс Перейра
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