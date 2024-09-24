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Представлен официальный трейлер турнира UFC 307: Перейра − Раунтри

UFC представил трейлер боя Алекса Перейры и Халила Раунтри.

В ночь на 6 октября в Солт-лейк-Сити состоится турнир UFC 307, в главном бою которого пройдет титульник в полутяжелом весе с участием Алекса Перейры и Халила Раунтри. UFC опубликовал официальный трейлер турнира.

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Сехудо − об О’Мэлли: «Шона продвинули к титульнику. То же самое сделали с Перейрой, но что с ним сделает Анкалаев?»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
logoUFC
logoMMA
полутяжелый вес (MMA)
logoАлекс Перейра
logoUFC 307
logoПерейра - Раунтри
Халил Раунтри
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