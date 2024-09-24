Представлен официальный трейлер турнира UFC 307: Перейра − Раунтри

UFC представил трейлер боя Алекса Перейры и Халила Раунтри.

В ночь на 6 октября в Солт-лейк-Сити состоится турнир UFC 307, в главном бою которого пройдет титульник в полутяжелом весе с участием Алекса Перейры и Халила Раунтри. UFC опубликовал официальный трейлер турнира.

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