Джонс встретился с Перейрой на арене «Сфера», где проходит UFC 306
Джон Джонс встретился с Алексом Перейрой.
Бойцы сфотографировались на арене «Сфера» во время турнира UFC 306.
Уайт подтвердил, что Джонс и Миочич подерутся 17 ноября на UFC 309
Уайт заявил, что не будет делать бой между Джоном Джонсом и Алексом Перейрой
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Алекса Перейры
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