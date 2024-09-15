Перейра – о встрече с Джонсом: «Не знаю, смогу ли подраться с Джоном, но хочу получить опыт тренировок с ним. Думаю, это случится»

Алекс Перейра рассказал о встрече с Джоном Джонсом.

«Я говорил с Джоном о совместных тренировках. Думаю, что это случится.

Он тяжеловес. Но я чувствую, что тоже подхожу для этого дивизиона. Сегодня я увидел его более атлетичным и подтянутым, чем в последнем бою. Не знаю, смогу ли подраться с Джонсом , но хочу получить опыт тренировок с ним», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра .

Джонс встретился с Перейрой на арене «Сфера», где проходит UFC 306

Уайт подтвердил, что Джонс и Миочич подерутся 17 ноября на UFC 309