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  • Перейра – о встрече с Джонсом: «Не знаю, смогу ли подраться с Джоном, но хочу получить опыт тренировок с ним. Думаю, это случится»
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Перейра – о встрече с Джонсом: «Не знаю, смогу ли подраться с Джоном, но хочу получить опыт тренировок с ним. Думаю, это случится»

Алекс Перейра рассказал о встрече с Джоном Джонсом.

«Я говорил с Джоном о совместных тренировках. Думаю, что это случится.

Он тяжеловес. Но я чувствую, что тоже подхожу для этого дивизиона. Сегодня я увидел его более атлетичным и подтянутым, чем в последнем бою. Не знаю, смогу ли подраться с Джонсом, но хочу получить опыт тренировок с ним», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.

Джонс встретился с Перейрой на арене «Сфера», где проходит UFC 306

Уайт подтвердил, что Джонс и Миочич подерутся 17 ноября на UFC 309

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер FULL SEND MMA
logoUFC
logoMMA
logoДжон Джонс
logoАлекс Перейра
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